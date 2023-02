La CST s’apprête à expérimenter le lancement de deux CubeSat

La Cité des Sciences à Tunis (CST) s’apprête à expérimenter le lancement de deux CubeSat , dans les prochains jours, et ce, en coordination avec les autorités compétentes selon le directeur général de la CST, Fathi Zagrouba.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zagrouba a signalé qu’il s’agit de la première expérience du genre en Tunisie dans le domaine des sciences et technologies avancées appliquées relatives au domaine de l’astronomie et de l’espace.

D’après la même source, dans le cadre de sa volonté de diversifier ses programmes et de s’adapter aux évolutions scientifiques et technologiques, la Cité des Sciences à Tunis a entamé depuis décembre 2022 le montage d’un satellite CubeSat et la préparation de son test de lancement, dont les composants et équipements ont été reçus sous forme d’un don chinois via le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

» Il s’agit d’une expérience pratique et innovante peu coûteuse et qui vise à sensibiliser le public à l’importance des technologies spatiales et leurs applications et usages dans divers domaines de développement socio-économiques « , a-t-il ajouté.

Dans un premier temps, un satellite cubique sera lancé via un ballon sonde d’une capacité de 60 litres d’hélium, pour s’élever de 40 km et atteindre la stratosphère, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle de la CST.

Au cours de ce processus, des données sur la température, la pression et l’altitude seront reçues en temps réel sur l’ordinateur via le logiciel élaboré à cet effet ; puis le satellite équipé d’un parachute sera suivi pour le récupérer après l’explosion du ballon en raison de son expansion sous l’influence de la diminution de la pression atmosphérique, à partir d’une hauteur de 30 km.

Dans un deuxième temps, un CubeSat sera lancé par un ballon captif pour s’élever à 300 mètres et être récupéré pour fournir un enregistrement des données transmises instantanément autour de la troposphère en termes de température, pression, humidité, photos et vidéos pour être exploitées, après études et analyses, dans les domaines sectoriels et de développement socio-économique précité.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la coopération multipartite avec l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO ), le Centre Chinois des Sciences pour les Enfants et les Jeunes (SCCCW), l’Association Chinoise pour les Sciences et les Technologies (CAST ) et l’Agence Internationale de l’Espace (ISA).

- Publicité-