La CTAF met les affaires avec 21 pays sous surveillance 

Dans un communiqué de la CTAF, en date du 26 juin 2023, la commission tunisienne des analyses financières a mis à jour la liste des pays qui nécessitent suivi de toutes les affaires faites avec eux. Dans la liste, on retrouve toujours la Corée du Nord et l’Iran, pour lesquels il est demandé aux banques et institutions financières tunisiennes « la cessation de toute activité, de travail ou d’opérations financières ». Pour le Myanmar en Birmanie, il est requis par la CTAF « une diligence stricte aux relations d’affaires avec des personnes résidents de ces pays ou détenteurs de leur nationalité ».

C’est ensuite une liste de 21 autres pays, à propos desquels la CTAF demande de « porter une attention particulière aux relations d’affaires avec des personnes résidant dans ces pays ou titulaires de sa nationalité, tels que d’obtenir des informations supplémentaires sur le client, telles que profession, identité du client et du bénéficiaire réel régulier, la source des fonds du client, et les raisons des opérations prévues ou réalisées.

Parmi ces pays cité par la CTAF, on trouve l’Afrique du Sud, Mali, Sénégal, le Burkina, Cameroun, le Sud du Soudan. Mais aussi, la Jordanie, la Syrie, les Emirats Arabes Unis, et la Turquie, tous classés par la CTAF sous l’appellation « Pays sous suivi grandissant (ar) ».