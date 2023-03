La CTCPM appelle à arrêter les condamnations à mort, prononcées par les tribunaux

La Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM) a appelé, ce mercredi, à arrêter les condamnations à mort prononcées par les tribunaux tunisiens.

Cet appel intervient alors que les tribunaux tunisiens avaient prononcé, depuis le début de mars courant, 10 condamnations à mort, dont une condamnation à mort pour une femme.

» Depuis le début du mois de mars 2023 jusqu’à ce jour, les tribunaux tunisiens de Médenine, Tunis et Gabès ont prononcé 10 condamnations à mort, dont une condamnation à mort pour une femme « , a encore souligné la Coalition dans une déclaration publiée, ce mercredi.

La Coalition tunisienne contre la peine de mort rappelle que la République tunisienne avait suspendu les exécutions depuis 1991 et que depuis 2012 elle vote en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à un moratoire mondial sur l’exécution de la peine de mort.

Par ailleurs, la Coalition souligne que la montée de la fréquence des condamnations à mort prononcées par les juges, reflète la fragilité de l’engagement de l’Etat tunisien à respecter le droit à la vie, d’autant plus que la Constitution de 2022 n’a pas aboli ce châtiment, conformément à la position du Président Kais Saied qui soutient son rétablissement.

Cette situation reflète également que la Tunisie est en contradiction avec la dynamique mondiale abolitionniste, puisque 144 pays, qui constituent la majorité des pays du monde, ont aboli ce châtiment en fait et en droit. Au niveau du continent africain la Tunisie reste à la traîne puisque la majorité des pays africains ont également aboli ce châtiment, souligne encore la Coalition.

A cet égard, la coalition renouvelle son appel aux autorités tunisiennes à réviser la législation et les lois actuelles en vue d’abolir définitivement la peine de mort et de la commuer en peines d’emprisonnement; et à ratifier formellement le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

» La peine de mort est un châtiment cruel et inhumain et une violation du droit à la vie: droit humain fondamental « , affirme la Coalition, ajoutant qu’il s’agit bien d’une vengeance qui ne rend pas justice aux victimes comme elle ne dissuade pas le crime.

La Coalition considère que la véritable réponse à la recrudescence de la violence et du crime pénal et terroriste dans notre pays réside dans l’éradication des causes et des facteurs de sa propagation, sociaux, culturels, éducatifs, et psychologiques.

