La CTN loue un deuxième navire RORO

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé vendredi, qu’elle vient de louer un deuxième navire RORO (navire doté d’une rampe d’accès mobile, permettant un chargement/déchargement de la marchandise par tractage) qui peut porter jusqu’à 140 remorques. Le premier voyage de ce navire a été effectué, le 4 octobre courant.

La CTN a coordonné avec un nouveau manutentionnaire dans le port de Radès, pour améliorer les services et éviter tout retard possible au niveau des opérations de déchargement et de chargement des navires.

Et d’expliquer que ces décisions ont été prises afin de remédier à plusieurs problèmes (retards et changements de programmation), dus à l’arrêt de l’activité de deux navires Elissa (suite à une panne technique survenue le 4 octobre) et Amilcar (en raison d’opérations de maintenance).

« A cela s’ajoute, des perturbations climatiques (vents forts et fortes pluies), enregistrées récemment au niveau de la région méditerranéenne et entrainant la fermeture d’un nombre de ports d’escale au trafic maritime », a encore précisé la Compagnie.

Avec ces mesures, la CTN assure être « à même de maintenir la qualité de ses services, de fournir une capacité de transport suffisante, de respecter les horaires des navires partant du port de Radès et de livrer les remorques à leur destination dans les ports européens, dans les temps ».

Par la même occasion, la CTN a invité ses clients à faire entrer leurs remorques dans le port, à temps et d’adopter le principe de « closing hour ».