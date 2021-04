La culture au cœur de la stratégie RSE de la BNA

La BNA accompagne et parraine de nombreux projets et évènements culturels, au niveau national et régional dans le cadre de sa démarche citoyenne ; Un engagement en faveur de la culture couronnée par l’ouverture de son espace dédié à la culture, à la pensée et aux arts : le « Théâtre by BNA ».

- Publicité-

Le soutien de la BNA aux deux derniers évènements théâtrales à savoir le Festival International des Monodrames de Carthage et le Festival du Kef « 24H Théâtre Non-Stop » en témoigne largement.

En apportant son soutien à ces événements, la BNA contribue ainsi au soutien de la création artistique, la valorisation du patrimoine, la lutte contre toutes les formes d’exclusion, et à la promotion des valeurs de l’innovation, la recherche de l’excellence et la culture de la performance.

Convaincue que la culture représente un levier de croissance important pour la Tunisie, la BNA ambitionne d’être un acteur actif et impactant dans ce domaine, fidèle en cela à son engagement citoyen pour promouvoir et d’étendre la diversité culturelle.