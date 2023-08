La cybercriminalité et les  pénuries au centre d’une réunion présidée par Kais Saied

Le président de la République Kais Saied a présidé, mercredi après-midi au palais de Carthage, une réunion à laquelle ont pris part les ministres la Justice, de l’Intérieur et des Technologies de la communication, ainsi que le Directeur général de la sûreté nationale, le Commandant de la Garde nationale et le conseiller principal du président de la République chargé de la sécurité nationale.

Au cours de cette réunion, plusieurs axes ont été abordés, dont les plus importants étaient la cybercriminalité et le rôle de l’Agence nationale de sécurité informatique, outre la nécessité d’une coordination avec un certain nombre de pays pour mettre fin à l’anarchie sur les pages des réseaux sociaux, précise la présidence de la République.

Le chef de l’État a souligné que les menaces de mort, les calomnies, les diffamations, la propagation de rumeurs et les tombereaux d’insultes n’ont rien à voir avec la liberté d’opinion ou la liberté d’expression, mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre la lutte contre les dérives qui entachent ces libertés et d’autres , affirmant qu’il n’y a nullement lieu d’hésiter à appliquer la loi pour les actes criminalisés par la loi.

Le président de la République a indiqué que les campagnes de diffamation et de menaces se conjuguent le plus souvent pour viser une partie ou des personnes déterminées nommément citées ainsi que leurs fonctions. « Pareille simultanéité indique une préméditation et une planification fomentée par des groupes dont le but est de semer le chaos et l’instabilité », a-t-il dit.

Autre sujet évoqué au cours de la réunion, le dossier du monopole et la pénurie d’un certain nombre de denrées de base, notamment le pain, le sucre, les fourrages et l’huile subventionnée, ainsi que les boissons gazeuses.

Le Président de la République a appelé, une fois de plus, à poursuivre le travail conjoint entre tous les rouages de l’État et à purger ses institutions de quiconque œuvre à perturber leur fonctionnement normal. Il a également souligné la nécessité de trancher rapidement les affaires plaidées dans les tribunaux, rappelant que les procédures ont vocation à garantir un procès équitable et non à favoriser l’impunité.

Le président de la République a répété que personne n’est au-dessus des lois.