Nizar Ben Neji au FBI pour la cybersécurité et les crimes électroniques

La cybersécurité et les crimes électroniques ainsi que les moyens de protéger les réseaux et les infrastructures de base numérique, ont été au centre d’une réunion tenue entre le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Neji, et la cheffe du département des sciences et des technologies Katie Noyes ainsi qu’une délégation de haut niveau du bureau fédéral d’investigation (FBI) relevant du ministère américain de la justice.

La réunion a également porté sur l’importance d’une coordination internationale pour échanger les expériences et lutter contre les dangers de l’espace numérique, indique un communiqué du ministère des technologies de la communication rendu public dimanche.

Les deux parties ont également évoqué l’importance de ratification de la convention de Budapest sur la cybercriminalité en plus de la nécessité de développer les mécanismes d’investigation numérique et de lutte contre les crimes électroniques et les comportements irresponsables sur les réseaux sociaux.

Le ministre des technologies de la communication a effectué une visite du 24 au 28 juillet courant aux Etats Unis d’Amérique à la tête d’une délégation, rappelle le communiqué.

- Publicité-