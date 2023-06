La date de l’Aïd el Kebir selon les données astronomiques

L’Aïd el Kebir devrait coïncider, selon les données astronomiques, avec la date du 28 juin 2023. C’est ce qu’a indiqué le président de la Société astronomique de Tunisie et professeur Sofiene Kammoun.

Selon des explications fournies dans une interview accordée à Mosaïque Fm, ce vendredi 2 juin 2023, Kammoun a affirmé que, selon les calculs faits depuis une semaine par l’instance des calculs astronomiques au sein de l’association, le 1er Dhou Al Hijja 1444 serait le 19 juin 2023. Le soir du 18 juin, le croissant de lune annonçant le début de ce mois serait là, selon les calculs, mais ne serait pas visible à l’œil nu ou avec un simple télescope.



Des résultats en concordance avec les calculs des instances internationales, notamment arabes, musulmanes et nationales, a-t-il soutenu.



Ainsi et selon les calculs astronomiques, Jour d’Arafat serait le 27 juin courant et l’Aïd le lendemain, le 28 juin 2023.

Rappelons qu’il est arrivé que le mufti de la République tunisienne décide du début ou de la fin d’un mois lunaire, sans avoir observé le croissant de lune, mais pour être en phase avec le monde arabe et en particulier l’Arabie Saoudite, où se tient le pèlerinage à la Mecque.



Notons aussi que pour Aïd el Kebir, la Tunisie s’aligne avec l’Arabie Saoudite où s’effectuent les rites de pèlerinage.

