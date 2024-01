La décision portant sur l’augmentation du plafond de remboursement des frais de soins sera publiée lundi prochain

» La décision portant sur l’augmentation du plafond de remboursement des frais de soins au profit des assurés sociaux sera publiée lundi prochain « , a fait savoir vendredi, Malek Ezzahi, ministre des affaires sociales.

S’exprimant en marge du lancement, au Kef, de la distribution d’aides sociales aux familles à revenu limité dans le cadre du programme national de lutte contre la vague de froid, le ministre a précisé que cette augmentation devrait répondre aux attentes des citoyens en matière de remboursement des frais médicaux.

Il a, en outre, souligné que la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) commencera à octroyer des prêts à ses bénéficiaires, à partir du 1er février prochain, à des taux d’intérêt bas et acceptables.

Selon le ministre, cette décision illustre l’allègement de la crise des caisses sociales et la volonté du gouvernement de renforcer le rôle des caisses sociales, notamment dans le domaine des prestations financières.

- Publicité-