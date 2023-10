La décision qui va chambouler les banques

Suite à la publication du décret n° 17 pour l’année 2023 du 11 mars 2023 portant sur l’organisation de la cyber-sécurité en Tunisie, le ministère de la technologie vient de publier trois arrêtés fixant les procédures et les mécanismes de classification des organismes soumis à un système d’audit obligatoire et périodique de leurs systèmes d’information, les critères techniques d’audit et les modalités de suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport d’audit et les procédures et les conditions d’octroi du label « sécurisé » et de son retrait.



Cette Nouvelle Loi avec ces arrêtés va profondément modifier le paysage juridique et opérationnel pour les institutions financières. Elle exige un renforcement substantiel des mesures de sécurité, notamment en ce qui concerne les solutions matérielles et logicielles, les services basés sur le cloud et la cyber-sécurité. Les fournisseurs et prestataires de solutions ainsi que les banques sont confrontées à des défis sans précédent pour s’adapter à ces exigences tout en maintenant l’efficacité et l’agilité de leurs opérations.



Dans le cadre de la célébration du mois de cyber-sécurité, le CERT Bancaire du CBF a organisé un workshop le mardi 03 octobre 2023 au Conseil Bancaire et Financier où les acteurs clés du secteur bancaire et les fournisseurs de solutions technologiques ont pu dialoguer, partager des connaissances et discuter des meilleures pratiques pour répondre à ces exigences cruciales tout en demeurant compétitifs.

