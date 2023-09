Le MAE dénonce la déclaration de I Watch sur la restitution des fonds spoliés

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a estimé que la déclaration de l’organisation I Watch sur la restitution des fonds spoliés « traduit à l’évidence l’agenda purement politique de l’organisation, qui n’a pas son mot à dire concernant l’intérêt légitime du peuple tunisien à récupérer ses fonds ».

Cette déclaration, estime le département dans un communiqué publié ce vendredi, « met à nu la mauvaise foi de l’organisation et l’ignorance feinte ou réelle, quant aux procédures judiciaires et diplomatiques ».

Cette déclaration décrédibilise ses auteurs ainsi que les parties étrangères qui se tiennent derrière ces organisations et « continuent de les financer et de les appuyer par tous les moyens », lit-on de même source.

?Le ministère affirme que la déclaration de I Watch « n’aura aucun impact sur la volonté des autorités, ni sur leur détermination à poursuivre les actions, conformément aux aspirations des Tunisiens, clairement exprimées ».

I Watch avait publié, jeudi, une déclaration dans laquelle elle accuse l’Etat d’être responsable de l’échec « cuisant » dans la restitution des fonds spoliés et détournés à l’étranger.

« Il s’agit de l’absence d’une politique claire au niveau de la diplomatie dans le traitement de ce dossier, qui relève des prérogatives du président de la République depuis sa prise de pouvoir en 2019, et surtout après le 25 juillet 2021 », indique l’organisation.

I Watch a, également souligné que le ministre Nabil Ammar est « la première personne concernée par ce dossier en sa qualité de chef de la diplomatie tunisienne ».

- Publicité-