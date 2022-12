La délégation de l’UTICA multiplie les contacts avec les acteurs économiques en Libye

La délégation de l’UTICA, en visite en Libye, a poursuivi ses entretiens avec différents vis-à-vis économiques libyen. Une séance de travail s’est tenue entre la délégation, conduite par Samir Majoul, président de l’Organisation patronale, et les responsables du Fonds de développement économique et social, en présence du président de la Fédération Générale des Chambres d’Industrie et de Commerce en Libye

Le directeur général du Fonds a passé en revue un certain nombre de projets proposés à la réalisation dans les domaines de l’habitat, de la santé, des routes et des transports, auxquels les entreprises tunisiennes peuvent participer.

Pour leur part, les patrons des entreprises tunisiennes ont donné un aperçu sur secteur du bâtiment et des travaux publics, et ont exprimé leur disposition à investir en Libye et à y soutenir la présence de leurs sociétés, s’appuyant sur un partenariat profitable aux deux pays et aux deux peuples. Nombre d’entre eux ont également passé en revue les projets que leurs institutions ont réalisés ou sont sur le point de réaliser en Libye.

Dans ce contexte, les participants à la réunion ont été informés des composantes d’un complexe touristique, résidentiel et administratif en cours d’achèvement par une entreprises tunisienne à compétences tunisiennes, dont une partie est entrée en exploitation il y a des années, et les parties restantes sont actuellement en cours complété.

Mardi après-midi, une deuxième séance de travail s’est tenue avec les responsables de la Société libyenne de gestion des projets de partenariat avec le secteur privé (PPP).