La démocratie en Tunisie est en danger, selon le Congrès américain

La démocratie en Tunisie est en danger suite à une série de décrets édictés par le Président Kais Saied, a déclaré jeudi la sous-commission des affaires étrangères du Congrès sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le contre-terrorisme mondial.Cette déclaration a été faite lors d’une audience virtuelle intitulée « Tunisie : examen de l’état de la démocratie et des prochaines étapes de la politique américaine », à laquelle ont participé un certain nombre de membres de la commission et d’experts politiques. »Nous sommes profondément préoccupés par les mesures prises par le président Saied, malgré les avancées positives de ces dernières semaines », a déclaré le président de la commission, le député Ted Deutch, au cours de la session, cité par le Middle East Monitor , notant qu’un certain nombre de parlementaires sont toujours en détention pour des motifs politiques.Il a souligné que Washington était prêt à « soutenir la transition démocratique de la Tunisie et le processus de réforme constitutionnelle ».Mardi, le porte-parole du Département d’Etat, Ned Price, a félicité la Tunisie pour la formation d’un nouveau gouvernement, espérant l’établissement d’une voie inclusive pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.Plus tard dans la soirée de jeudi, le président Saied a rencontré l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Donald Bloom, et lui a fait part du « mécontentement » de Tunis face à la décision du Congrès de discuter de la situation en Tunisie.

