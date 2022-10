La DG du FMI : L’accord avec  la Tunisie hautement mérité, une « lueur d’espoir »

L’accord conclu par le Fonds monétaire international avec la Tunisie a été l’une des lueurs d’espoir des Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Washington, a déclaré la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Dans une interview exclusive à la chaîne satellitaire Sky News Arabic, elle a ajouté que la Tunisie mérite amplement cet accord, son gouvernement ayant déployé d’énormes efforts pour y arriver grâce au programme qui a été le sien , au sérieux dont il a fait preuve et au prix des difficiles discussions tuniso-tunisiennes auxquelles l’accord a donné lieu, et qui a vocation à lui procurer de nombreuses opportunités d’emploi et de soutenir ses capacités.

Georgieva a mis l’accent sur trois points dont, a-t-elle dit, la Tunisie devra tirer parti, citant, en premier lieu, l’intérêt que la Tunisie attache aux filets sociaux de sécurité qui revêtent une importance cruciale, ensuite, l’extrême intérêt attaché au programmes des réformes structurelles qui, a-t-elle expliqué, offre un surcroît d’emplois et facilite, pour les entrepreneurs, l’accès aux financements et aux opportunités disponibles, et enfin la « considérable importance » que programme accorde à la manière dont la Tunisie pourra assurer son autosuffisance dans maints domaines entre autres celui de la sécurité alimentaire.