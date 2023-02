La DG du FMI Georgieva : L’accord avec la Tunisie, dans quelques semaines, et non dans quelques mois

Les autorités tunisiennes ont fait de « très bons progrès » sur les étapes nécessaires pour approcher le conseil d’administration du Fonds monétaire international pour l’approbation d’un programme de prêt, selon la directrice du bailleurs de fonds.

Dans une interview accordée à Asharq, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré qu’elle s’attendait « à voir dans les prochaines semaines – et non dans les prochains mois – une conclusion des actions restantes afin que nous puissions aller au conseil d’administration et que la Tunisie puisse obtenir le soutien du FMI et de ses partenaires qui sont affiliés à ce programme ».

Ces commentaires indiquent qu’une percée pourrait être proche après une impasse de plusieurs mois. Les dissensions politiques auxquelles le pays est confronté depuis que le président Kais Saied a assumé des pouvoirs plus étendus en juillet 2021 ont amplifié les inquiétudes quant au risque de défaut de paiement, tout comme son impasse avec les puissants syndicats, souligne à ce propos Bloomberg.

En décembre, le FMI a reporté une réunion de son conseil d’administration afin d’examiner un accord conclu deux mois plus tôt par ses services avec les autorités tunisiennes sur un prêt de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans. Les autorités ont également déclaré qu’elles prévoyaient de soumettre à nouveau un plan de réforme économique au FMI en janvier.

L’enthousiasme initialement suscité par l’accord a rapidement cédé aux tensions croissantes sur le plan intérieur. Dans le même temps, Saied, qui a le dernier mot sur ces questions, a rejeté à plusieurs reprises l’urgence d’obtenir une aide étrangère.

Les commentaires de la directrice générale suggèrent néanmoins que des progrès ont été accomplis, alors même que les syndicats s’acharnent contre Saied et que la répression à l’encontre de ses détracteurs s’est intensifiée.

Georgieva a déclaré que le FMI a « entendu de la part des amis de la Tunisie que le soutien financier à la Tunisie est imminent ».

Le puissant syndicat UGTT, qui avait initialement soutenu la prise de pouvoir de Saied, a accusé les responsables de revenir sur un accord d’augmentation des salaires pour les travailleurs du secteur public, qui était essentiel pour obtenir l’accord avec le FMI.

Parmi les questions les plus difficiles à résoudre figure le sort d’un secteur public hypertrophié et de plus de 100 entreprises d’État où l’UGTT exerce une influence considérable.

Lorsque le gouvernement a annoncé la semaine dernière un projet de décret concernant ces entreprises, le plan s’est rapidement attiré les critiques du syndicat. Dans le même temps, les Tunisiens sont aux prises avec une inflation record, des pénuries de produits de base et un taux de chômage croissant chez les jeunes.

Tout accord avec le FMI impliquerait probablement aussi une réduction des dépenses pour maîtriser la masse salariale du secteur public, ainsi qu’un allègement des subventions – des changements susceptibles d’alimenter encore davantage l’inflation et d’exaspérer une population dont la frustration s’est manifestée par un taux de participation record lors de deux récents votes parlementaires, rappelle Bloomberg.