La DGI enseigne le Fisc aux enfants 

La DGI, direction générale de la fiscalité au ministère des finance, innove. Elle ne fait plus que récolter les impôts et taxes, traquer les impayés, les sous-déclarants et les fabricants de contenu et autres Tiktokeurs et influenceuses. Elle entame un cycle de sensibilisation des futurs contributeurs tunisiens au devoir fiscal, dès l’école. La DGI annonce ainsi, le lancement d’une campagne de sensibilisation au devoir citoyen de la contribution fiscale, dans les écoles primaires, lancée en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale.

L’objectif, dit un communiqué de la DGI sur les réseaux sociaux, est de former et sensibiliser les enfants tunisiens, de manière ludique, sur l’importance de la fiscalité dans l’économie nationale et de créer une génération qui respecte les principes de citoyenneté dont le devoir fiscal.