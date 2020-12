La diminution du budget du ministère de l’Industrie est liée à la baisse du prix du pétrole sur le marché mondial

La ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines, Saloua Sghir, a indiqué que la baisse du budget de son département est principalement due au recul de l’enveloppe de la subvention en raison de la diminution du prix du pétrole au niveau mondial (41 dollars/baril).

Elle a ajouté, lors d’une plénière tenue, mercredi, pour examiner le projet de budget du ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines pour l’année 2021, que la diminution des dépenses allouées à l’investissement de 14,7% principalement dans le secteur industriel, explique l’importance des investissements destinés envers cette activité en 2020.

La ministre a en outre souligné que les industries manufacturières et non manufacturières ont été impactées par la situation mondiale et par les partenaires à l’instar du secteur des composants automobiles, les matériaux de construction et les industries mécaniques.

Elle a révélé que la diminution du déficit de la balance commerciale dans le secteur industriel de 44 % est expliqué par la différence entre les exportations et les importations. Et de préciser que les petites et moyennes entreprises(PMEs), représentant plus de 90 % du tissu industriel, ont été touchées par le confinement général et que certaines d’entre elles sont encore en difficulté.

La responsable a souligné, en outre, que le ministère a mis en place des normes pour les zones industrielles qui prennent en compte le développement dans le domaine des réseaux ainsi que la numérisation.