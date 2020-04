La douane a transféré les équipements médicaux saisis au ministère de la Santé

La Direction générale de la douane a transféré des équipements médicaux saisis, au ministère de la santé et aux établissements hospitaliers ainsi qu’aux directions et aux services publiques intervenant dans ce domaine, selon un communiqué publié mardi, par la douane tunisienne.La douane a contribué aussi, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à équiper un nombre de centres d’isolement sanitaire dans les différentes régions du pays. Il s’agit d’équipements de protection médicaux, soient 4000 bavettes, 2075 blouses de chirurgiens, 5 mille gants médicaux et 1295 flacons de désinfectants. Il s’agit également, de trois moyens de transport médicaux transférés au profit des hôpitaux ainsi que de 100 couvertures en laine, 200 draps, 11 lits médicalisés, 19 chaises roulantes, deux tables-lits d’accouchement, un fauteuil de dentiste, deux tables de chirurgie, trois appareils d’imagerie médicale et 39 respirateurs artificiels.Tous ces équipements ont été saisis par les agents de la douane lors d’opérations de contrebande et d’importation illégale et ils sont conformes aux conditions et normes sanitaires.