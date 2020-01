La douane appelle à hâter la création d’un poste d’attaché douanier au sein des ambassades et consulats

Le directeur général de la douane, Youssef Zouaghi a appelé, lundi, à hâter la création d’un poste d’attaché douanier au sein des consulats et des ambassades de Tunisie à l’étranger.

“Cette demande vient répondre à la demande croissante des tunisiens à l’étranger dont le nombre s’élève actuellement à 2 millions qui souhaitent la facilitation des démarches administratives”, a expliqué Zouaghi dans une déclaration à TAP, en marge d’une rencontre avec les médias organisée par le local de la brigade ” El Anyab ” d’ EL Habibia ( La manouba).

Selon lui, ce poste s’avère important aussi pour promouvoir l’investissement, dans la mesure où, un attaché douanier peut très bien expliquer le nouveau code d’incitation aux investissements aux tunisiens établis à l’étranger et qui souhaitent créer des projets dans leurs pays d’origine.

A travers son rôle clé dans le renseignement, l’attaché douanier peut anticiper et contribuer, d’après Zouaghi, à la réduction du nombre des marchandises et des produits saisis dans les aéroports et les ports ainsi que sur les frontières.