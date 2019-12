La douane déjoue une tentative de contrebande de plus de 20 mille gélules d’ecstasy

Les services de la douane ont déjoué lundi au port de la Goulette Nord une tentative de contrebande de 20 mille 213 gélules d’ecstasy et 430 grammes de cocaïne, pesant 11,2 kg, qui étaient dissimulés dans une voiture (dans des emballages de café, de poudre de chocolat et d’aliments pour les animaux), appartenant à un citoyen tunisien résident à l’étranger et venant de l’Italie.

Par ailleurs, 18044 gélules d’ecstasy ont été saisies dimanche,15 décembre 2019, par les services de la douane, dans une opération similaire, a précisé la Douane tunisienne dans un communiqué publié, mardi, à Tunis. Un procès-verbal a été rédigé à ce sujet et le dossier a été transféré à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) pour poursuivre l’enquête.

De même, 103 mille dollars américains ont été saisis à l’aéroport international de Tunis Carthage lundi, soit l’équivalent de 285 mille dinars après la détection d’infractions liées au change commises par deux voyageurs de nationalité libyenne.

Ces deux voyageurs libyens ont déclaré auprès des services de la douane, lors de leur arrivé en Tunisie, cette somme d’argent, et lors de leur retour vers Istanbul, il s’est avéré qu’ils ne détiennent que 2400 dollars, le reste de la somme déclarée initialement ayant été déposée chez un citoyen tunisien, sans avoir obtenu une autorisation auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Les agents de la douane ont convoqué la 3ème partie à l’aéroport de Tunis-Carthage, détenant le reste de la somme d’argent et ont informé les contrevenants des infractions de change commises.

Un procès-verbal a été rédigé et le dossier a été transféré à la DNRED pour poursuivre l’enquête.