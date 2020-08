La douche écossaise de Mechichi , La RNTA fait peau neuve

Hi Tech Twitter exprime son inté Twitter a approché le groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, pour exprimer son intérêt pour le rachat des opérations de l’application vidéo aux Etats-Unis, a appris Reuters de deux personnes […] Facebook développe une p Facebook a annoncé mercredi le développement d’une plateforme similaire à l’application chinoise de partage vidéo TikTok aux États-Unis et dans plus de 50 autres pays, par l’intermédiaire d’une nouvelle fonctionnalité […] Argenteuil : Plus de 100� Troisième commune d’Ile-de-France, la ville d’Argenteuil rencontre depuis de nombreuses années, des problèmes de connexion internet, suite aux actes de vandalisme régulier ou de la malfaçon de sous-traitants qui ciblent […]

Finances Al Kimia, l’entrepr La production du premier semestre 2020 de la société Al kimia, a atteint 34 790 tonnes de Tripolyphosphate de sodium (STPP ; Na5P3O10), accusant une augmentation de 26,48% par rapport […] Bourse : Le PNB de la STB A fin juin 2020, les indicateurs d’activité et de performance de la Société Tunisienne de Banque ont évolué comme suit : 1) Les dépôts de la clientèle ont enregistré une […] Steq cède Pima à Hédi Les états financiers, au 31 décembre 2019, de la société STEQ du groupe El Arem font apparaître un total du bilan de 62 036 876 DT, un résultat bénéficiaire de […]