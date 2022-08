La fabrication des vaccins contre le coronavirus au centre d’un entretien entre le ministre de la santé et le représentant de l’OMS en Tunisie

Le suivi du projet de fabrication des vaccins contre le coronavirus et les programmes de lutte contre la consommation du tabac et l’addiction ont été au centre d’un entretien tenu lundi après-midi entre le ministre de la santé Ali Mrabet et le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie Ibrahim Zik.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Ali Mrabet a souligné que le département œuvre, en partenariat avec tous les intervenants, à faire réussir le projet de fabrication des vaccins contre le coronavirus en Tunisie.

De son côté, Ibrahim Zik a réaffirmé l’appui de l’OMS à la Tunisie et sa détermination à poursuivre tous les programmes de partenariat bilatéral dans le domaine de la santé.

En février dernier, la Tunisie a été choisie parmi 6 pays africains pour fabriquer des vaccins contre le coronavirus et profiter de la technologie ARN messager.

Par ailleurs, le ministre de la santé a aussi rencontré, lundi après-midi, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, Céline Moyroud.

Selon un communiqué du ministère, l’entretien a porté sur le projet de mise en place d’un système de bonne gouvernance dans les établissements hospitaliers.

A cette occasion, Ali Mrabet a souligné que le département poursuit l’exécution de ce projet, lancé au cours de ces dernières années, afin d’améliorer la qualité des services de soins.

Pour sa part, la représentante du PNUD a réaffirmé la disposition de son organisation à continuer à appuyer la Tunisie dans ses efforts visant la garantie de la couverture sociale pour tous.

- Publicité-