La famille Essassi vend et achète les actions de Maghrebia en fin d’année

Des actions et de vente, faites le même jour du 25 décembre 2023, d’actions de l’assureur Maghrebia par des membres de la famille Essassi, et le bras financier du groupe l’Union Financière Holding (UFH). C’est ainsi que Rym Essassi en a vendu 11.250 (593 mille DT), Salma en a vendu 22.500 (1,306.305 MDT), Badra 22.500 actions (1,306.350 MDT). Et c’est ensuite, mais c’est depuis le 27 novembre et jusqu’au 12 décembre, l’UFH que gère Nabil Essassi (Voir photo), qui achète 18.989 actions Maghrebia pour 3,854.404 MDT, avant d’en vendre 51 mille pour le montant de 316.740.

On ne sait pas qui a acheté et qui a vendu des deux côtés, et qu’on suppose être des échanges entre actionnaires familiaux du groupe. Le propre intermédiaire boursier de ce groupe familial ne le dit pas, comme il ne précise pas l’objectif de ce va et vient des actions au sein de la famille.