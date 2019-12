La FAO prépare le lancement d’un inventaire sur la pêche artisanale au Maghreb en 2020

-Le lancement d’un inventaire du secteur de la pêche artisanale au Maghreb en 2020, à travers l’identification des besoins des gestionnaires des pêches des pays de la région en informations spécifiques au secteur, tel est l’objectif de l’atelier maghrébin sur la pêche artisanale tenu du 28 au 30 novembre, à Tunis, par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

” Ceci servira à optimiser la collecte des données régionales, à assister les pays dans la collecte de données requises par les divers programmes de la FAO et à établir une feuille de route sur les priorités sous-régionales dans le domaine de la pêche artisanale “, a précisé la FAO dans un communiqué publié vendredi à Tunis.

Pour le coordonnateur résident des Nations unies en Tunisie, Diego Zorrilla ” la pêche artisanale est une activité clé pour la réussite du développement durable dans les pays du Maghreb. “

” Une meilleure connaissance du secteur est requise pour bien cibler les politiques publiques en appui des pêcheurs du Maghreb et leurs communautés,” a-t-il ajouté.

De son coté, représentant le directeur général de la pêche et de l’aquaculture au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche le Abdelmajid S’hel, a confirmé, selon le communiqué ” le rôle stratégique de la pêche maritime dans la réalisation de la sécurité alimentaire et la consolidation de l’économie nationale. “

La pêche artisanale offre plus que 75000 opportunités de travail en Tunisie et contribue à renforcer les recettes en devises grâce a l’exportation de ses produits.

Pour sa part, Marouène Bdioui de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, a souligné l’importance d’avoir une approche cohérente dans la collecte des données sur la pêche artisanale et le partage des bonnes pratiques pour surmonter les difficultés communes et les solutions qui répondent aux besoins des pays du Maghreb.

L’atelier est organisé en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la pêche, avec la participation des représentants des cinq pays du Maghreb et des experts de la FAO et ses partenaires. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 14 ” Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés. “

Il fait partie d’une série d’actions menées par la FAO, afin de faire connaître la pêche artisanale dans plusieurs régions du monde, et de munir les décideurs des pays d’un outil permettant à une meilleure gestion des pêcheries artisanales, qui emploient directement près de 150000 personnes, dans les pays du Maghreb, sans compter les intervenants dans les activités annexes, dont les femmes rurales et les jeunes.