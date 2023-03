La FAO disposée à coopérer avec la Tunisie en matière de protection sociale des travailleurs agricoles

Des experts de l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO) en visite en Tunisie du 6 au 10 Mars 2023 ont souligné la disposition de l’organisation à poursuivre la coopération avec le Tunisie en vue de renforcer la protection sociale des travailleurs dans les secteurs agricoles et de la pêche, selon un communiqué rendu public mardi par le ministère des affaires sociales.

Ils ont indiqué, mardi au cours d’un entretien avec le directeur de cabinet du ministre des affaires sociales Rafik Ben Brahim, que la FAO poursuivra la coopération avec le ministère à travers l’appui des études et recherches dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des travailleurs dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

La réunion a permis d’évoquer l’atelier de travail qui sera organisé le 9 mars 2023 par le ministère des affaires sociales à travers le centre des études et de recherches sociales, en partenariat avec le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et la FAO autour du thème de la protection sociale des travailleurs dans le secteur de la pêche artisanale et ce, à l’occasion du lancement du projet sur la protection sociale dans le secteur de la pêche.

Ben Brahim a, à cette occasion, passé en revue les principales interventions sociales en faveur des agriculteurs et pêcheurs notamment à travers le programme « Amen Social », relevant l’importance des études et des recherches dans ce domaine, en coopération avec la FAO et les entreprises et organisations concernées.