La Fed maintient inchangés ses taux

La Fed qui a, comme prévu, laissé ses taux en l’état mercredi, et prévoit de les baisser à plusieurs reprises en 2024, prenant acte du ralentissement de l’activité économique, malgré une inflation toujours « trop élevée ».

La banque centrale américaine a maintenu ses taux dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut en 22 ans, une décision prise à l’unanimité, selon un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Ses responsables anticipent majoritairement trois ou quatre baisses l’année prochaine, pour les amener à 4,6% fin 2024.

Ce discours a été bien reçu à Wall Street, où l’indice boursier Dow Jones a bondi de 1,35% à un niveau record, célébrant le statu quo sur les taux et la possibilité de futures baisses, sur fond de chute des rendements obligataires.

« L’inflation a baissé depuis son pic, et cela sans hausse significative du chômage. C’est une très bonne nouvelle », a souligné le président de la Fed, Jerome Powell, en introduction de sa conférence de presse, mercredi.

Avant de temporiser son enthousiasme: « mais l’inflation reste trop élevée. Les progrès en cours pour la faire baisser ne sont pas assurés, et le chemin est incertain ».

Dans ses prévisions actualisées, la Fed voit toutefois l’inflation ralentir un peu plus vite que prévu, pour tomber à 2,4% fin-2024 (contre 2,5% anticipés lors des précédentes, en septembre).

Mais il faudra attendre 2026 pour la voir retrouver le niveau tant attendu de 2,0%.

Quant à la croissance, elle sera cette année plus forte qu’initialement anticipé, à 2,6% (contre 2,1%), mais devrait ralentir plus que prévu l’an prochain, à 1,4% (contre 1,5%), et accélérer de nouveau ensuite.

Pas de changement en revanche pour le taux de chômage, attendu à 3,8% cette année, et 4,1% en 2024.

La décision de la Fed a pénalisé le dollar, mais fait rebondir le pétrole.

