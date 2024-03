La Fed maintient ses taux élevés inchangés

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu mercredi ses taux inchangés, qui demeurent au plus haut depuis plus de vingt ans, et elle conserve le projet de réduire le coût du crédit par trois fois cette année.

Les taux au jour le jour restent entre 5,25% et 5,50%, a annoncé la Fed dans un communiqué, après une décision unanime des membres du Comité monétaire (FOMC).

Les membres de la Fed, qui ont relevé nettement leur projection de croissance du PIB des Etats-Unis à +2,1% cette année, au lieu de +1,4% précédemment, prévoient toujours trois baisses de taux d’un quart de point de pourcentage en 2024.

Pour 2025, néanmoins, le Comité est moins optimiste, ne prévoyant plus que trois autres baisses de taux pour les descendre à 3,9%, au lieu de quatre projetées précédemment.

Les marchés s’attendaient à ce statu quo.

Dans son communiqué, identique à celui de la précédente réunion de janvier, la Réserve fédérale juge l’économie américaine « solide », avec « de forts gains d’emplois », alors que le taux de chômage demeure à 3,9%.