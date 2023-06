La Fed marque une pause dans les hausses de taux

La banque centrale américaine (Fed) a annoncé mercredi une pause dans ses hausses de taux, pour la première fois depuis mars 2022 et après dix hausses consécutives, afin de prendre le temps d’observer l’évolution de l’économie.

Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), réuni depuis mardi matin, a décidé à l’unanimité de maintenir le principal taux directeur dans la fourchette de 5,00-5,25%.

Cette pause doit permettre d' »évaluer les informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire », a détaillé la Fed dans un communiqué.

« Cela donne à l’économie un peu plus de temps pour s’adapter, dans l’attente de nos décisions suivantes », a ensuite précisé le président de la Fed Jerome Powell lors d’une conférence de presse.

Car les hausses de taux sont un outil très efficace pour décourager la consommation et l’investissement, et, ainsi, desserrer la pression sur les prix. Mais leurs pleins effets mettent du temps à se faire sentir.

Et à trop resserrer, c’est la croissance économique qui serait menacée. D’autant plus que la récente crise bancaire a rendu les banques plus frileuses sur les prêts qu’elles accordent à leurs clients, entraînant des effets similaires à une hausse des taux.