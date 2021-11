La Fed prête à réduire son soutien, l’inflation dans le viseur

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer mercredi la réduction progressive de son soutien à l’économie, une mesure très attendue maintenant que la reprise semble solide et que l’inflation apparaît plus forte et tenace que prévu.

La décision est attendue dans l’après-midi avec la publication d’un communiqué de presse à l’issue de la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) débutée mardi midi. Le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell tiendra ensuite une conférence de presse.

« La Fed devrait voter à l’unanimité pour réduire ses 120 milliards de dollars par mois d’achats d’actifs », a commenté l’économiste Diane Swonk, de Grant Thornton, dans une note.

Ces achats avaient permis d’éviter qu’une crise financière ne vienne se superposer à la crise économique liée au Covid-19, en fluidifiant le crédit et poussant les taux longs à la baisse.

Mais la reprise économique est désormais sur les rails.

La Fed devra « peut-être accélérer ce calendrier si l’inflation ne se modère pas assez rapidement », selon les analystes..

L’inflation s’annonce plus forte et durable que prévu, à cause des perturbations sur les chaînes mondiales d’approvisionnement couplées à une forte demande des consommateurs.