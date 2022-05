La Fed va relever son taux directeur signant  la fin de l’argent bon marché

Décideurs et investisseurs auront tous les yeux et les oreilles tournés vers Washington aujourd’hui pour suivre la décision de la Réserve fédérale. La banque centrale des États-Unis s’apprête à relever fortement son principal taux d’intérêt pour mater l’inflation.

Le patron de la Fed , Jerome Powell, doit remonter les taux pour faire reculer l’inflation. Au risque de casser la croissance. Avec un produit intérieur brut en repli au premier trimestre, le grand argentier de l’Amérique marche sur des œufs. Après avoir longtemps temporisé, trop disent ses critiques, le président de la Fed va prendre une décision forte. Et pour éviter les secousses, il a beaucoup communiqué sur ses intentions. C’est pourquoi on s’attend à une augmentation de +0,5% pour commencer. Ce sera la première fois depuis l’an 2000 qu’un relèvement aussi important est décidé et ce ne sera qu’un début. D’ici la fin de l’année, le taux directeur de la Fed pourrait progressivement grimper jusqu’à 2,5%. Une hausse nécessaire pour faire barrage à l’inflation qui est aujourd’hui à 8,5%.