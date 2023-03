La fédération générale de la santé dénonce la politique du ministre de la santé en matière de traitement des dossiers des agents

La fédération générale de la santé a dénoncé, jeudi à l’issu de la réunion de son bureau exécutif, la politique du ministre de la santé en matière de traitement des dossiers des agents de la santé, déplorant ce qu’elle a qualifié « de négligence des accords conclus auparavant, en concomitance avec la publication de notes administratives qui portent atteinte à la liberté d’expression et de participation à des événements et manifestations ».

La fédération de la santé a indiqué, dans un communiqué publié jeudi, que le ministre de la santé refuse le dialogue social, signalant que ce processus a pour effet de générer un climat de tension et d’approfondir la crise dans ce secteur.

Elle a souligné que ces agissements ont pour but de « détourner l’opinion publique après le refus du ministre d’ouvrir les dossiers de corruption qui gangrènent le secteur de la santé et son incapacité à élaborer une stratégie pour la réforme des établissements de la santé et l’amélioration des services fournis aux citoyens, outre la non régularisation des dossiers des agents qui réclament la mise en œuvre des accords et un statut ».

Le ministère de la santé avait publié le 27 février 2023 une note aux responsables, employés des directions centrales, institutions et établissements relevant du ministère de la santé, les obligeant à demander une autorisation au préalable de la part du ministre de la santé avant de participer à tout événement organisé par des instances étrangères, organisations et associations, ou d’assister aux réunions tenues par des administrations ne relevant pas du ministère de la santé.

Par ailleurs, elle a fustigé « la campagne orchestrée » contre l’UGTT et la renonciation par le gouvernement à l’accord du 14 septembre 2022 relatif à la majoration salariale.

