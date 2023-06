La fédération générale de l’enseignement de base appelle ses adhérents à continuer de respecter la décision relative à la rétention des notes

La fédération générale de l’enseignement de base a, de nouveau, appelé ses adhérents à continuer de retenir les notes et à refuser de fournir à l’administration des données relatives aux examens.

Dans un communiqué publié, mardi, la fédération a estimé que l’appel du ministère aux enseignants et aux directeurs d’écoles primaires à remettre les notes le 4 juillet prochain et à tenir les conseils de classes traduit son incapacité à régler les problèmes résultant de la rétention des notes, soulignant que la seule issue à la crise c’est de répondre aux revendications du secteur.

Le ministère de l’éducation nationale avait souligné qu’il prendrait toutes les mesures et procédures administratives et juridiques nécessaires en cas de poursuite de la rétention des notes sur la base du travail effectué et conformément aux dispositions en vigueur.

