La fédération générale de l’enseignement de base appelle ses adhérents à ne pas verser les notes dans l’espace numérique

La fédération générale de l’enseignement de base a appelé samedi ses adhérents, à ne pas verser les notes des élèves dans l’espace numérique, selon un communiqué publié par la fédération.

La fédération générale a souligné que les propos sur la possibilité de remise des notes à titre individuel dans l’espace numérique, évoqués dans le communiqué du ministère de l’éducation en date du 30 juin 2023, n’ont aucun sens sauf celui d’outrepasser les prérogatives des directeurs d’écoles et de ne plus traiter avec eux.

Elle a précisé que l’attachement du ministère de tutelle à écarter les directeurs de l’opération de remise des notes est considéré comme une forme d’incitation contre eux.

La fédération générale de l’enseignement de base estime que les menaces du ministère de l’éducation, qui ont été évoquées parfois expressément et mentionnés souvent implicitement, sont vaines.

A noter, que le communiqué du ministère de l’éducation en date du 30 juin 2023, auquel la fédération générale a répondu n’a pas été publié sur sa page officielle sur facebook ni sur son site officiel.

- Publicité-