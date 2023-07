La FGEB entamera dès mercredi des mouvements de protestation dans toutes les régions du pays

Des sit-in de protestation seront observés devant les sièges des délégations régionales de l’éducation à partir de mercredi prochain et seront couronnés par une journée de colère nationale le 26 juillet courant à Tunis, a annoncé lundi la Fédération générale de l’enseignement de base (FGEB) dans un communiqué.

Les premiers sit-in auront lieu le 19 juillet en cours devant les délégations régionales de l’éducation des gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur, Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine.

Les protestations se poursuivront le 20 juillet en cours à Béja, Le Kef, Jendouba, Siliana, Sousse, Mahdia, Monastir et Kairouan.

Les manifestations du 21 juillet courant sont prévues à Tunis, Manouba, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Nabeul, Bizerte et Sfax.

Du 22 au 25 juillet en cours, des réunions seront organisées pour se préparer à la journée de colère nationale du 26 juillet en cours à Tunis.

Selon le communiqué, ces mouvements de protestation seront observés en signe de protestation contre le limogeage de 350 directeurs d’écoles primaires et la saisie du salaire d’un mois de 17 000 enseignants qui ont soutenu la décision du syndicat de retenir les notes depuis le début de l’année scolaire 2022-2023.

