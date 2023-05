La fédération générale de l’enseignement de base maintient sa décision de rétention des notes

La fédération générale de l’enseignement de base maintient toujours la décision de la rétention des notes, a indiqué mercredi Taoufik Chebbi, membre de la fédération. Le militantisme se poursuivra jusqu’à parvenir à un accord sérieux avec le ministère de l’éducation, a-t-il affirmé. Chebbi a précisé dans une déclaration à la TAP que l’accord signé hier entre le ministère de l’éducation, l’union générale tunisienne du travail (UGTT), et la fédération générale de l’enseignement secondaire en présence du ministère des affaires sociales, ne concerne pas la fédération de l’enseignement de base. Chebbi a rappelé que le syndicat poursuivra l’application des décisions prises par la commission administrative, tenue le 9 mai courant, portant sur la rétention des notes pour le premier, le second et le troisième trimestre en plus de l’organisation des sit-in dans les régions suivis par une journée de colère. La fédération a mis en place un calendrier pour les mouvements dans les régions, a noté Chebbi. Des sit-in ont été déjà organisés au niveau des écoles dans le sud du pays ainsi qu’au niveau des commissariats régionaux de l’éducation, a-t-il expliqué. D’autres mouvements sont prévus demain jeudi dans le nord, le 26 mai courant dans la région du sahel et le 30 de ce mois dans le grand Tunis, Nabeul et Zaghouan, a-t-il ajouté. Le militantisme se poursuivra jusqu’à la tenue d’une séance de négociation avec le ministère de l’éducation qui sera couronnée par des décisions à la hauteur des attentes des professionnels du secteur, a encore insisté Chebbi.

