La fédération générale de l’enseignement secondaire appelle à protester contre l’agression des enseignants

-La fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé, tous les syndicats de base à manifester et à protester contre l’agression des agents travaillant dans les établissements scolaires, faisant porter au ministère de l’éducation, la responsabilité de la recrudescence de la violence.

Dans un communiqué publié jeudi, la fédération a accusé le ministère de l’éducation de passivité face à la propagation de ce phénomène et de se contenter du rôle de ” spectateur ” de manière à encourager ” indirectement ” les tensions en milieu scolaire.

Cette déclaration intervient après l’arrêt des cours, pendant une journée, dans les collèges et lycées de Sidi Bouzid-Ouest, en guise de protestation contre l’agression d’un enseignant par un élève qui tentait de tricher, à un examen, mercredi.

La fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé le ministère de l’éducation et les autorités à intervenir d’urgence et à prendre toutes les mesures de protection qui limiteraient la propagation de la violence contre les enseignants et les agents dans les établissements scolaires.