La fédération générale de l’enseignement secondaire condamne le contenu du feuilleton « Fallujah »

La fédération générale de l’enseignement secondaire a condamné le contenu du feuilleton ramadanesque « Al-Fallujah », dont le premier épisode a été diffusé hier jeudi sur la chaîne de télévision privée « El Hiwar El Tounsi ». La fédération estime que cet épisode constitue « une grave insulte envers les enseignantes et toute la famille éducative », appelant les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires à cet égard.



La fédération a appelé la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) à prendre les mesures nécessaires contre les manquements manifestes commis par cette chaîne qui n’a pas respecté les dispositions et lois en vigueur concernant le moment de diffusion et la détermination du groupe d’âge auquel il s’adresse, en plus du contenu publicitaire implicite de produits interdits de publicité.



Elle a appelé le délégué général à l’enfance à intervenir immédiatement en raison de l’atteinte du contenu du feuilleton à la santé physique et mentale de l’enfant, et ses répercussions possibles sur son comportement, son parcours scolaire et son développement psychologique.



La fédération a appelé les parents et toutes les composantes de la famille éducative à travailler en commun afin de protéger les élèves de tout comportement ou pratique contraire aux règles éducatives, loin de toute diffamation ou exploitation à des fins qui n’ont rien à voir avec le bon comportement.



La fédération a estimé que le contenu de cet épisode a porté atteinte à l’image des élèves et constitue un blanchiment d’actions blâmables que l’art a le devoir de critiquer.

Par ailleurs, le ministère de l’éducation a appelé à l’ouverture d’une enquête sérieuse et urgente sur les circonstances d’octroi d’une autorisation de tournage à une chaîne télévisée privée au sein d’un établissement public d’enseignement sans respecter les dispositions légales.