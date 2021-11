La Fédération Générale de l’enseignement secondaires (UGTT) condamne le harcèlement pratiqué contre une enseignante

La Fédération Générale de l’enseignement secondaire a condamné, dans un communiqué, le « harcèlement » dont a été victime le professeur, Faten Ben Slama lors de son procès à la suite d’une plainte déposée contre elle par le famille d’un élève.

Professeur d’anglais dans un lycée à Mahdia, Ben Slama avait comparu devant le tribunal de première instance de Mahdia, dans une affaire portée contre elle par la famille d’un élève, pour « maltraitance sur mineur et pour violences verbales et morales. «

La Fédération a appelé à faire prévaloir la justice dans cette affaire afin que l’enseignant puisse accomplir sa mission sans pression, menaces et harcèlement, soulignant qu’elle respecte le pouvoir judiciaire et le droit de chaque justiciable d’y recourir sans que cela ne devienne un moyen pour certains d’abuser des éducateurs et de les traîner devant les tribunaux alors qu’ils n’ont fait qu’accomplir leur travail conformément aux règlements liés à leur profession.

- Publicité-

L’enseignante Ben Slama a déclaré, jeudi, aux médias qu’elle a été surprise d’être poursuivie en justice pour mauvais traitement envers un mineur et pour violence verbale après avoir attribué la note zéro à l’un de ses élèves, affirmant qu’elle a été victime de harcèlement lors de sa comparution devant la justice.

Les avocats de la défense et le juge l’ont appelé à demander des excuses à la famille, mais elle a refusé étant convaincue de son innocence.