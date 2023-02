La fédération générale des eaux organise une grève le 15 février 2023

La fédération générale des eaux, relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé le maintien de la grève nationale prévue, mercredi 15 février 2023. Cette décision fait suite à un échec de la réunion tenue aujourd’hui entre la partie syndicale et administrative. La fédération a estimé que la correspondance de la cheffe du gouvernement en date du 7 février courant portant sur les augmentations des salaires au titre des années 2023-2024-2025, représente un désengagement en matière d’application du PV conclu entre la centrale syndicale et la présidence du gouvernement le 14 septembre 2022. La fédération appelle à l’application de l’accord du 14 septembre portant notamment une augmentation de 5pc des salaires par an. La fédération avait décidé une grève le 1er février courant. La grève a été reportée pour lancer les négociations entre la partie syndicale et la présidence du gouvernement.

