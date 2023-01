La fédération générale des retraités appelle à la révision périodique du salaire minimum de ses affiliés

La fédération générale des retraités a appelé au respect de la révision périodique du salaire minimum de ses affiliés et les dates de versement de leurs pensions ainsi que le paiement de tous les arriérés qui leur sont dus auprès des caisses sociales.

Dans un communiqué, la fédération a appelé à l’abrogation de la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007 modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux, appelant à un traitement spécifique pour les retraités dans les secteurs de la santé et au niveau administratif.

La fédération a appelé tous les retraités à observer un mouvement de protestation le mercredi 11 janvier 2023 à 10 heures devant le Théâtre Municipal de Tunis. Elle a, également, appelé toutes ses structures syndicales à des mouvements similaires devant le siège de souveraineté dans leurs régions.