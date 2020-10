La Fédération nationale des aviculteurs appelle à organiser le secteur

Le secrétaire général de la Fédération Nationale des Aviculteurs, Radhouane Guarafi a appelé, jeudi, les ministères de l’Agriculture et du Commerce et le Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et Cunicoles (GIPAC), a tenir une réunion avec la fédération pour fixer les coûts de revient des différents produits du secteur (viandes de volaille, œufs, poussins …) et à fixer leurs marges bénéficiaires.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable de cette fédération qui relève de l’UTAP, a critiqué l’état de désordre que connait le secteur et qui ouvre la voie à toutes sortes de dépassements dont l’augmentation unilatérale des prix.

Il a expliqué que « la fixation des coûts de revient et partant, des marges bénéficiaires sert l’intérêt du consommateur « , accusant le ministère du Commerce de tergiverser et de refuser de prendre part aux réunions tenues à cette fin.

Il a aussi, fustigé l’importation de poules pondeuses malgré la capacité du secteur à réaliser l’autosuffisance en viandes de volaille et en œufs, voire même à les exporter.