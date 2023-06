La Fédération nationale du cuir et de la chaussure lance un cri d’alerte

Les membres de la Fédération nationale du cuir et de la chaussure relevant de l’UTICA ont lancé, jeudi, un cri d’alerte contre l’importation anarchique, le commerce parallèle et la vente des chaussures d’occasion (friperie) qui envahit le marché tunisien sans contrôle.

Ils ont souligné, lors d’une réunion du bureau exécutif de la fédération, tenue, jeudi, au siège de l’UTICA, que le silence des structures officielles et l’absence de réponses aux correspondances de la fédération ont provoqué la dégradation de la situation du secteur du cuir et de la chaussure et menace la pérennité des entreprises opérant dans ce domaine.

Les participants ont appelé à la nécessité de lutter contre les phénomènes illégaux et d’appliquer la loi fermement, et ce, en collaboration avec les parties intervenantes (douane…) ainsi qu’à soumettre toutes les opérations d’importation et d’exportation du cuir et de la chaussure au contrôle technique par les agents du Centre national du cuir et de la chaussure.

Ils ont également, préconisé d’inscrire ces opérations au Système d’information Douanier Automatisé ( SINDA).

Ils ont plaidé pour l’intervention en urgence de toutes les parties concernées pour prendre des mesures sérieuses et efficaces tout en appelant à la nécessité de tenir un conseil ministériel restreint dans les plus brefs délais pour discuter des difficultés du secteur du cuir et de la chaussure.