La Fédération nationales des villes tunisiennes lève son 9 ème Assemblée ordinaire sans adopter son statut

La Fédération nationale des villes tunisiennes (FNVT) a levé, dimanche à Mahdia, son 9ème Assemblée ordinaire sans l’adoption de son statut et sans procéder à l’élection des membres de son nouveau bureau.

L’assemblée tenue, du 22 au 24 novembre, a permis d’amender l’article 1 du statut qui prévoit le changement de la nomination de la fédération pour devenir “Fédération des municipalités tunisiennes”.

La fédération devra publier, lundi, un avis au public pour expliquer les raisons de l’arrêt des élections qui se sont déroulées en présence des observateurs des ONG “Bawsala” et “Mourakiboun”, selon la présidente de la Fédération Souad Abderrahim.

Des représentants de 350 municipalités ont participé à cette Assemblé, à laquelle ont aussi pris part des délégations des fédérations municipales de la Suède, l’Allemagne et la Libye…

Dans une déclaration à l’agence TAP, Souad Abderrahim a reconnu que “la majorité des municipalités, anciennes et récemment créées, font face à des difficultés qui paralysent l’offre des services nécessaires aux citoyens. Il s’agit notamment de la faiblesse des ressources financières, le manque de ressources humaines et aussi des équipements et matériels nécessaires”.

Le ministre des Affaires Locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami, avait déclaré à TAP que “l’année 2020 sera celle des réalisations municipales”, relevant que les fonds nécessaires ont été mobilisés pour la réalisation de projets municipaux.

Il avait appelé les conseils municipaux, par ailleurs, à soumettre leurs projets programmés, au ministère, pour les remettre au conseil d’administration du fonds des crédits.

La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes, rappelle-t-on, oeuvre à la représentation des municipalités tunisiennes et accompagne le processus de décentralisation.