La FGESRS appelle à éviter la mesure d’enseignement à distance !

La fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FGESRS) relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé l’autorité de tutelle à épargner la solution d’enseignement à distance et à examiner les différents moyens permettant d’éviter une année blanche.

Dans un communiqué rendu public la fédération a appelé à trouver une solution qui garantie la crédibilité des diplômes et de la formation universitaire tout en prenant en considération le principe d’égalité des chances entre les différents étudiants. Certains peuvent boycotter la mesure d’enseignement à distance ce qui aggravera la situation générale, a précisé la même source.

L’enseignement à distance n’est pas la seule solution possible, a estimé la FGESRS, rappelant que la régression de la propagation du coronavirus en mois de juin permettrait un retour à l’enseignement dans les établissements malgré le retard enregistré.

La fédération a dénoncé par la même occasion son absence dans les concertations concernant l’examen de la situation actuelle