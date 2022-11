La fillette de quatre ans de retour d’Italie, remise  sa famille en Tunisie

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé que le délégué général à la protection de l’enfance a accompagné jeudi après-midi la fillette de quatre ans dans son voyage de retour d’Italie et l’a remise à sa famille à leur arrivée à l’Aéroport de Tunis- Carthage.

Cette mesure intervient après une décision de la justice italienne, lundi dernier, autorisant le délégué général à la protection de l’enfance en Tunisie à rapatrier la fillette de quatre ans.

Le ministère de la famille a indiqué, dans un communiqué publié jeudi, que la fillette a été intégrée dans le programme « Notre jardin d’enfants dans notre quartier » pour bénéficier de services d’éducation préscolaire et a coordonné avec le ministère de la Santé pour la prise en charge psychologique de sa sœur de 7 ans, qui doit subir une opération chirurgicale dans un hôpital public.

Le ministère a ajouté que la fillette est en bonne santé, soulignant son engagement à poursuivre sa prise en charge en faisant prévaloir son intérêt supérieur.

Selon ce communiqué, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, avait pris, depuis la mi-octobre 2022, un certain nombre de mesures en faveur de cette enfant et sa famille, dont l’intégration de sa mère dans le programme d’autonomisation économique pour les familles en situation vulnérable, ajoutant que la famille bénéficie aussi de soins gratuits, en coordination avec le ministère des Affaires sociales.

A noter que la Tunisie avait envoyé le délégué général à la protection de l’enfance, Mehyar Hammadi, en Italie pour rapatrier une fillette de quatre ans arrivée sans ses parents sur l’île de Lampedusa, dans le cadre d’une opération de migration irrégulière et avait constitué le 21 octobre dernier une cellule de crise composée des ministères de la Justice, des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, et du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées afin d’assurer le retour de l’enfant à sa famille en Tunisie.