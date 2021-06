La Finlande cherche désespérément des travailleurs étrangers

La Finlande, en tête des «pays les plus heureux du monde», peine pourtant à attirer des travailleurs étrangers pour pallier sa crise démographique, et se retrouve confrontée à l’une des pénuries de main-d’oeuvre les plus importantes d’Europe.

«Il est aujourd’hui largement reconnu que nous avons besoin d’un nombre impressionnant de personnes», explique à l’AFP Saku Tihveräinen, recruteur à l’agence Talented Solutions, «afin d’aider à couvrir les coûts de la génération vieillissante».

Si la plupart des pays occidentaux sont confrontés à une démographie chancelante, peu d’entre eux en ressentent les effets autant que la Finlande.

Le pays nordique compte déjà quatre seniors de plus de 65 ans pour dix personnes en âge de travailler, et ce ratio doit grimper à un pour deux d’ici 2030, ce qui le place devant tous les pays du monde à l’exception du Japon.