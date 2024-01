La Finlande élit son président, au rôle accru par les tensions avec la Russie

Les Finlandais ont voté dimanche pour élire leur président, dont le rôle a gagné en importance en raison du net regain de tensions avec la Russie voisine depuis la guerre en Ukraine.

Doté de pouvoirs plus limités que le Premier ministre, le chef de l’Etat dirige toutefois la politique étrangère en étroite coopération avec le gouvernement et il est le commandant suprême des forces armées.

Restée neutre pendant la Guerre froide, la Finlande est devenue l’an dernier le 31e membre de l’Otan, au grand dam de la Russie avec qui elle partage une frontière longue de 1.340 kilomètres.

Les bureaux de vote ont fermé à 20H00 locales et 44,5% des électeurs avaient voté par anticipation avant dimanche, selon la chaîne de télévision publique Yle, laissant augurer d’une forte participation.

Sur le décompte de ces seuls bulletins, l’ancien Premier ministre conservateur Alexander Stubb arrive en tête avec 28,3%, devant l’ancien ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, issu du parti des Verts mais qui se présente en indépendant, avec 25,8%, selon Yle.

Le candidat d’extrême droite du Parti des Finlandais, Jussi Halla-aho, est crédité de 16,1%.