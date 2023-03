La Finlande n’attend plus la Suède pour intégrer l’OTAN

L’exécutif finlandais est fermement déterminé à intégrer l’Otan le plus vite possible, quitte à ne pas attendre le voisin suédois. Le Parlement de Finlande entame mardi 28 février son débat final sur l’adhésion à l’alliance militaire, avant même avoir obtenu les derniers oui impératifs de la Turquie et de la Hongrie. Avec des élections en vue le 2 avril pour le gouvernement de la Première ministre sortante Sanna Marin, Helsinki veut éviter tout vide politique pour pouvoir prendre le train de l’Otan en marche.

Les 200 députés du Parlement finlandais, l’Eduskunta, devaient entamer leurs débats mardi sur le projet de loi d’adhésion à l’Otan, avec un vote attendu d’ici mercredi. Leur débat coïncide avec la visite en Finlande du secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg pour des rencontres avec les principaux dirigeants du pays nordique de 5,5 millions d’habitants.