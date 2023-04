La Finlande rejoint officiellement l’OTAN

Après plusieurs décennies de non-alignement militaire, la Finlande a rejoint officiellement l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), devenant, ainsi, le 31e membre de cette alliance créée depuis 1949.



Le drapeau finlandais sera hissé, cet après-midi, dans la cour d’honneur du siège de l’organisation à Bruxelles et ce, après la remise des documents d’adhésion au secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, gardien du traité fondateur de l’OTAN.

Ce pays a décidé de mettre fin à son non-alignement militaire en raison de l’opération menée par l’armée russe en Ukraine.



En réponse, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, a indiqué que la Russie ne représente pas une menace pour la Finlande et souligné que ce nouveau développement va pousser son pays à renforcer ses capacités militaires dans l’Ouest et au Nord-Ouest.

Il est à noter que la Finlande partage 1300 kilomètres de frontières avec la Russie.

