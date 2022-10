La FIPA et Hub Brussels vont  accompagner les investisseurs tunisiens et belges

Une convention de coopération et de partenariat visant à accompagner les investisseurs tunisiens et belges vient d’être signé, à Tunis, entre l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) et l’Agence Bruxelloise pour l’accompagnement de l’Entreprise (Hub brussels).

Signée mercredi, au siège de la FIPA, par le Directeur Général par Intérim de FIPA-Tunisia, Hatem Essoussi et la Directrice Générale Adjointe de Hub Brussels, Annelore Isaac, cette convention vise à définir le cadre de partenariat entre les deux organismes, à identifier les opportunités d’investissement en Tunisie et en Belgique et à l’accompagnement des investisseurs relevant des deux pays, indique la FIPA dans un communiqué publié, jeudi.

Selon la FIPA, cette convention de partenariat porte, essentiellement, sur trois axes d’action à savoir le développement des liens de coopération économiques et d’échange d’expertise entre les deux organismes, la facilitation de l’implantation des projets d’investissement dans les deux pays afin de permettre la création d’emplois et favoriser le développement économique et le soutien des investisseurs tunisiens et belges dans la concrétisation de leurs projets d’investissement.

A travers cette convention de partenariat qui a été signée, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part l’Ambassadeur de Belgique en Tunisie et en Libye, François Dumont, le responsable du réseau international Hub Brussels pour la région Moyen orient et Asie, Laurent Verbiest ainsi que le Conseiller Economique et Commercial représentant du Gouvernement de la Région de Bruxelles- hub brussels, Sébastien Hardy, les deux parties œuvreront à mutualiser leurs efforts afin de promouvoir les opportunités d’investissement, ainsi que d’encourager le développement de la valeur ajoutée.

Lancée en 2018, l’Agence Bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise est une administration publique dont l’une des missions est d’attirer de nouvelles opportunités économiques, technologiques et commerciales, à Bruxelles comme à l’étranger.